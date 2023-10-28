(CNN)-- قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، السبت، إن إسرائيل ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لها" للرد على تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتقديم خدمة ستارلينك الفضائية لمنظمات الإغاثة في غزة.

وذكر شلومو كارعي على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، أن "حماس ستستخدمها (خدمة ستارلينك) في أنشطة إرهابية. لا شك في ذلك، نحن نعرفه، وماسك يعرف ذلك. حماس هي داعش. ربما يكون "ماسك " على استعداد لشروط ذلك بإطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم! بحلول ذلك الوقت، سيقطع مكتبي أي علاقات مع ستارلينك".

في وقت سابق السبت، قال إيلون ماسك إن خدمته للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة.

ويأتي إعلانه في الوقت الذي تعطلت فيه الاتصالات بشدة في قطاع غزة مع تكثيف إسرائيل لهجومها الجوي والبري على المنطقة.

وكتب ماسك على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، التي يملكها: "ستدعم ستارلينك الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة".

وأدلى ماسك بهذه التصريحات ردًا على عضو الكونغرس الأمريكي ألكساندريا أوكازيو كورتيز، التي كتبت على موقع إكس: "قطع جميع الاتصالات عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة أمر غير مقبول. الصحفيون والمهنيون الطبيون والجهود الإنسانية والأبرياء جميعهم معرضون للخطر".