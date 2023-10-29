نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أطفال دون آباء وفيضان من الجرحى.. قصص لضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة

"وضع غير مسبوق".. طبيب يحذر من انقطاع التواصل.. وخطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الخارجية السعودية في البيان إن "الجانبين ناقشا خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار، وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية".

وأضافت الوزارة: "كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات"، بحسب الوكالة السعودية.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي، الأحد، اتصالا هاتفيا بنظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، بحثا خلاله الجانبان "تطورات التصعيد العسكري في غزة، وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة"، طبقا لما أفادت (واس).

وثمن الأمير فيصل بن فرحان "تأييد فرنسا لقرار الأمم المتحدة، الصادر الجمعة، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني"، بحسب الوكالة.