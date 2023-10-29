نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أطفال دون آباء وفيضان من الجرحى.. قصص لضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة

"وضع غير مسبوق".. طبيب يحذر من انقطاع التواصل.. وخطر وقوع "إبادة جماعية" في غزة

(CNN)-- دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، السبت، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في غزة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة وسط القصف المكثف، ومع فرض حصار عسكري، لا توجد استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا، وهذا فشل كارثي يجب ألا يتسامح معه العالم".

وأضافت في البيان أن "الضرورة الملحة يجب أن تكون إنقاذ الأرواح"، من خلال ضمان استعادة خدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء في غزة.

وأكد البيان: "بموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم الأطراف بتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية في جميع الأوقات، والتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وعدم استخدام الدروع البشرية مطلقا لمنع مهاجمة الأهداف العسكرية".

كما دعت اللجنة الدولية إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، وكررت العرض السابق للمنظمة لتسهيل أي عملية إطلاق سراح رهائن في المستقبل.