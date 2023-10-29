(CNN)-- دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، السبت، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في غزة، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة وسط القصف المكثف، ومع فرض حصار عسكري، لا توجد استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا، وهذا فشل كارثي يجب ألا يتسامح معه العالم".
وأضافت في البيان أن "الضرورة الملحة يجب أن تكون إنقاذ الأرواح"، من خلال ضمان استعادة خدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء في غزة.
وأكد البيان: "بموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم الأطراف بتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية في جميع الأوقات، والتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وعدم استخدام الدروع البشرية مطلقا لمنع مهاجمة الأهداف العسكرية".
كما دعت اللجنة الدولية إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن"، وكررت العرض السابق للمنظمة لتسهيل أي عملية إطلاق سراح رهائن في المستقبل.