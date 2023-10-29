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الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" في غزة مما قد يجبر الجميع على التحرك

الشرق الأوسط
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كاميرا CNN ترصد الدمار الواسع الذي خلفته غارات إسرائيلية على غزة

(CNN)-- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل "تجاوزت الخطوط الحمراء" في غزة، وهو ما "قد يجبر الجميع على التحرك"، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة.

وأضاف رئيسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "جرائم (النظام الصهيوني) تجاوزت الخطوط الحمراء، وهو ما قد يجبر الجميع على التحرك".

وأوضح الرئيس الإيراني أن "واشنطن تطلب منا عدم القيام بأي شيء، لكنهم مستمرون في تقديم دعم واسع النطاق لإسرائيل".

وأكد رئيسي أن "الولايات المتحدة بعثت رسائل إلى (محور المقاومة)، لكنها تلقت ردا واضحا في ساحة المعركة"، حسب قوله.

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