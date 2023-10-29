الجيش الإسرائيلي يصف القتال على الأرض مع حماس شمال قطاع غزة

نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، أن قواته تواصل عملياتها البرية في شمال قطاع غزة. في حين يبدو أن القوات الإسرائيلية قد تقدمت لمسافة تزيد عن ميلين داخل غزة بحسب تحليل لشبكة CNN، لفيديو نشرته وسيلة إعلام إسرائيلية.

وقال الجيش إن "الطائرات الإسرائيلية، بقيادة قوات الجيش الإسرائيلي، قصفت منشآت عسكرية تابعة لحماس، كان بعضها يضم إرهابيين من حماس، بالإضافة إلى ذلك، جرى استهداف مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ونقاط مراقبة وبنية تحتية عسكرية".

وأكد الجيش الإسرائيلي "مقتل الإرهابيين الذين أطلقوا النار على الجنود، بالإضافة إلى إرهابيين كانوا على ساحل قطاع غزة قرب منطقة زيكيم".

وفي الوقت نفسه، يبدو أن القوات الإسرائيلية قد تقدمت لمسافة تزيد عن ميلين داخل غزة، بحسب تحليل CNN لفيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وشُوهدت القوات الإسرائيلية في مقطع الفيديو، الذي تم التقاطه، السبت، وهي تضع العلم الإسرائيلي على سطح فندق في منتجع بغزة.

وحددت شبكة CNN الموقع الجغرافي للفيديو في منطقة تبعد أكثر قليلا من 2 ميل عن الحدود بين غزة وإسرائيل.

وسُمع جندي يقول في مقطع الفيديو الذي تم التقاطه، شمال وسط مدينة غزة: "جنود الكتيبة 52 من اللواء 401 يلوحون بالعلم الإسرائيلي في قلب غزة على الشاطئ، لن نسامح ولن ننسى، ولن نتوقف حتى النصر".

وقالت إسرائيل إن المرحلة التالية من حربها مع حماس قد بدأت، بعد توسيع عملياتها البرية في غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن المرحلة الثانية من الحرب ضد حماس قد بدأت، بهدف تدمير جناح الحركة المسلح وحكومتها، وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى وطنهم.

وشن الجيش الإسرائيلي هجومه بعد الهجمات المدمرة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في إسرائيل.