دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعت السفارة الكويتية في لبنان، الأحد، رعاياها الموجودون في لبنان إلى العودة الطوعية إلى البلاد وذلك في تحديث نشرته وزارة الخارجية الكويتية على موقعها الرسمي.

وورد في التحديث: "استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 اكتوبر 2023 والذي يحث كافة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين المتواجدين حالياً في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن".

وتابعت: "تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية كافة المواطنين المتواجدين حالياً في لبنان للتواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة رقم: (0096171171441)".

وتأتي هذه الدعوات الكويتية في الوقت الذي تستمر فيه المناوشات جنوب البلاد بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية بأعقاب العمليات التي تنفذها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في السابق من أكتوبر/ تشرين الاول الجاري.