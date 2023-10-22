نتنياهو: مشاركة حزب الله في الحرب ستكون "مدمرة" للبنان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، من أنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فسيتم شلّه "بقوة لا يستطيع حتى تصورها”.

وقال نتنياهو خلال زيارة للقوات في الشمال: "سنضرب حزب الله بقوة لا يستطيع تخيلها وتداعيات ذلك بالنسبة له وللدولة اللبنانية ستكون مدمرة... لكننا مستعدون لأي سيناريو".

وفي مقطع فيديو، خاطب نتنياهو لمقاتلي فوج القوات الخاصة الإسرائيلية: "نحن في معركة من أجل الحياة، معركة من أجل الوطن. هذه ليست مبالغة؛ هذه هي الحرب. يجب أن نكون أو نتوقف – يجب أن يتوقفوا (حزب الله)".

ويعد حزب الله، المدعوم من إيران، أحد أقوى القوات شبه العسكرية في الشرق الأوسط.

ومن الممكن أن يصبح حزب الله، الذي تقع قاعدته الرئيسية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لاعبًا أساسيًا في الحرب بين حماس وإسرائيل، وتثير صراعاً إقليمياً أوسع نطاقًا.

والصراع الذي بدأ بهجمات حماس المميتة على إسرائيل - والتي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص - كان له بالفعل تداعيات واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وأثار خلافات دبلوماسية واحتجاجات في جميع أنحاء العالم.

وكانت التداعيات واضحة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث انخرط حزب الله وإسرائيل في مناوشات متبادلة منخفضة منذ بدء الحرب، الأمر الذي وضع المنطقة بأكملها على حافة السكين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان حزب الله سيتدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل نيابة عن الفلسطينيين. وإذا تورط حزب الله في الحرب، فإن ذلك من شأنه أن يفتح صراعًا متعدد الجبهات، ويدفع الشرق الأوسط إلى منطقة مجهولة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.