(CNN) – قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا لحزب الله في لبنان، الجمعة، بعد أن أطلقت الجماعة المسلحة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في اليوم ذاته.

حاول حزب الله إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إلا أن الصواريخ سقطت في سوريا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ردا على ذلك، قصفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان.

وفي تحديث منفصل صباح السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم طائرة بدون طيار لضرب “خلية إرهابية" في لبنان بعد أن حاولت تلك "الخلية" إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، وقال حينها: "قبل قليل، حاولت خلية إرهابية إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بالقرب من كيبوتس هانيتا.. قصفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي الزنزانة".

وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار بشكل متكرر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية في مناوشات متبادلة منذ بدء الحرب.

وقال حزب الله، الجمعة، إنه استخدم صواريخ موجهة لمهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها – التي تسيطر عليها إسرائيل ولكن لبنان تطالب بها – بالإضافة إلى عدة مواقع حدودية إسرائيلية أخرى.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه خريطة تظهر مواقع تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.