القدس (CNN)-- حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو منشورا، الأحد، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، خص فيه رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، بعدم التحذير من هجوم وشيك لحماس قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي الرسالة المحذوفة، التي نُشرت في الأصل، مساء السبت، ادعى فيها نتنياهو: "لم يتم في أي وقت من الأوقات توجيه تحذير لرئيس الوزراء نتنياهو، بشأن نية حماس بدء حرب، بل على العكس من ذلك، قدر جميع مسؤولي الدفاع، بما في ذلك رؤساء الاستخبارات، والشاباك أن حماس تم ردعها. كان هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرة تلو الأخرى إلى رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع الكيانات في الدفاع ومجتمع الاستخبارات حتى اندلاع الحرب".

وقُوبل بيان نتنياهو بانتقادات واسعة من المعارضين والحلفاء، بما في ذلك عضو حكومة الحرب، بيني غانتس الذي كتب دعما لرؤساء الاستخبارات، الأحد.

وقال غانتس: "هذا الصباح على وجه الخصوص، أود أن أدعم وأعزز جميع قوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان، وقائد الجيش الإسرائيلي، ورئيس الشاباك. عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية، وتفعل الأمور الصحيحة، وتدعم القوات حتى تكون قادرة على القيام بما نطلبه منها".

وأضاف غانتس: "أي عمل أو بيان آخر يضر بصمود الشعب وقوته".

وبعد الانتقادات، قام نتنياهو بحذف المنشور، صباح الأحد، وأصدر اعتذارا نادرا قال فيه: "لقد كنت مخطئا. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي ما كان يجب أن يُقال، وأنا أعتذر عن ذلك. وأقدم الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية. وأدعم رئيس الأركان وقادة وجنود الجيش الإسرائيلي الموجودين على الجبهة، الذين يقاتلون من أجل الوطن. معا سوف نفوز".

وفي وقت سابقا، تحمل كل من رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أهارون هاليفا، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت المسؤولية إلى حد ما، عن الإخفاقات التي أدت إلى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وكتب رئيس الشاباك رونين بار في بيان في وقت سابق من هذا الشهر أنه "رغم سلسلة الإجراءات التي نفذناها، لم نتمكن من إصدار تحذير كاف من شأنه أن يسمح بإحباط الهجوم"، وأضاف: "المسؤولية تقع على عاتقي"، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أهارون هاليفا في رسالة إلى عناصر مخابرات الجيش الإسرائيلي في 17 أكتوبر: "لقد قلت مرارا وتكرارا إن هذه الحرب بدأت بفشل استخباراتي. وقد فشلت الاستخبارات تحت قيادتي، في التحذير من هذا الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس". وأضاف: "لم نقم بمهمتنا الأهم، وأنا كرئيس للاستخبارات، أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل".