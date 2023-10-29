دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، السبت، أن شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك - Starlink" التابعة لشركته، ستدعم الاتصال بالإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة، بعد أن عانى قطاع غزة المُحاصر من فقدان لشبكات الاتصال وانقطاع الإنترنت.

ويأتي إعلانه في الوقت الذي تعطلت فيه الاتصالات بشدة في قطاع غزة مع تكثيف إسرائيل لهجومها الجوي والبري على القطاع. وكان قد دعا العديد من مستخدمي منصة إكس، (تويتر سابقًا)، الملياردير إيلون ماسك إلى إنشاء ودعم شبكة اتصال الإنترنت عالي السرعة في غزة من خلال أقمار ستارلينك الصناعية التابعة له، كحل بديل بعد فقدان شبكات الاتصال وانقطاع الإنترنت.

لكن إسرائيل تعهدت بمنع استخدام خدمة ستارلينك في غزة بعد إعلان إيلون ماسك عزمه مدها للقطاع، وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، السبت، إن إسرائيل ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لها" للرد على تعهد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتقديم خدمة ستارلينك الفضائية لمنظمات الإغاثة في غزة.

فما هي شبكة الاتصالات الفضائية ستارلينك وكيف تعمل؟

ستارلينك هي أول وأكبر مجموعة أقمار صناعية في العالم تستخدم مدارًا أرضيًا منخفضًا لتوفير إنترنت واسع النطاق قادر على دعم البث والألعاب عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو والمزيد، حسب الموقع الرسمي التابع للخدمة.

وتوفر الشبكة إنترنت عالي السرعة ووقتا أقل لنقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين المستخدم والقمر الصناعي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الموقع، تأتي معظم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من أقمار صناعية واحدة تدور حول الكوكب على مسافة 35,786 كيلومترًا. ونتيجة لذلك، فإن وقت أو زمن نقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين المستخدم والقمر الصناعي يأخذ وقتا طويلا، مما يجعل من المستحيل تقريبًا دعم البث أو الألعاب عبر الإنترنت أو مكالمات الفيديو أو غيرها من الأنشطة الأخرى ذات معدل البيانات المرتفع.

ستارلينك عبارة عن شبكة من آلاف الأقمار الصناعية، تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 550 كيلومترًا. نظرًا لوجود أقمار Starlink في مدارات منخفضة، فإن زمن نقل البيانات بين المستخدم والقمر الصناعي أقل بكثير، حوالي 25 مللي ثانية، مقابل 600 مللي ثانية.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أبرز الحقائق عن شبكة "ستارلينك"، ومواقع توفرها حول العالم حسب موقع ستارلينك.