دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت مصادر دبلوماسية تركية على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين استدعاء الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا لـ"إعادة تقييم العلاقات" بأعقاب خطاب وذلك بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الدبلوماسيون الإسرائيليون ليسوا في تركيا بالوقت الحالي، فقد غادروا بلادنا اعتبارا من 19 أكتوبر".

وأضافت المصادر: "في المذكرة التي أرسلوها إلى الخارجية التركية في 18 أكتوبر، ذكروا أنه في ضوء التطورات الأخيرة، سيغادر الدبلوماسيون في السفارة تركيا اعتبارا من 19 أكتوبر.. من الصعب أن نفهم لمن أوعز كوهين بالعودة (إلى إسرائيل)، لأن الدبلوماسيين الذين ذكرهم في بيانه غادروا بلادنا بالفعل".

وكان الرئيس التركي، قد قال، الخميس، إن الهجمات على غزة "تجاوزت منذ فترة طويلة حد الدفاع عن النفس"، مضيفا "إنها الآن قمع وفظاعة ومذبحة وهمجية".

ويذكر ان هذه التصريحات تأتي مع استمرار العمليات الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة لليوم الـ22، الأحد، ردا على الهجوم الذي نفذته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وأطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى".