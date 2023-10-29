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بعد تصريحات أردوغان.. إسرائيل تستدعي دبلوماسيها من تركيا لـ"إعادة تقييم العلاقات" بين البلدين

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية جميع الموظفين الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا بعد الانتقادات التركية للعمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة.

وفي منشور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، السبت، إنه سيتم إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية.

وكتب كوهين: “بالنظر إلى التصريحات الخطيرة الصادرة من تركيا، فقد أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الهجمات على غزة "تجاوزت منذ فترة طويلة حد الدفاع عن النفس"، مضيفا "إنها الآن قمع وفظاعة ومذبحة وهمجية".

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