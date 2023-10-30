أطفال دون آباء وفيضان من الجرحى.. قصص لضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة

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(CNN)-- تجاوز عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة، خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، العدد السنوي للأطفال الذين قُتلوا في الصراعات المسلحة على مستوى العالم، خلال كل من السنوات الأربع الماضية، بحسب منظمة إنقاذ الطفولة.

وأبلغت السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، عن مقتل أكثر من 3000 طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأرض الفلسطينية المحتلة: "الأرقام مروعة، وليست نتيجة استمرار العنف فحسب، بل توسعه في غزة حاليا، لا يزال المزيد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".

وفي الإجمالي، قُتل ما مجموعه 2985 طفلا في 24 دولة في عام 2022، وقُتل 2515 طفلا في عام 2021، و2674 طفلا في عام 2020، بحسب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي نشرته منظمة إنقاذ الطفولة.

وفي عام 2019، أفادت الأمم المتحدة بمقتل 4019 طفلا في الصراعات حول العالم.

وقد ضمت منظمة إنقاذ الطفولة صوتها إلى المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتسببت أعمال العنف الأخيرة في مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، وما لا يقل عن 7950 في غزة حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا للسلطات من الجانبين.