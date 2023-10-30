أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قُتل عشرات من عناصر حماس الذين تحصنوا في المباني والأنفاق خلال الليل، مع استمرار إسرائيل بعملياتها البرية في غزة، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه في إحدى الهجمات، قصفت طائرة إسرائيلية بقيادة القوات البرية للجيش الإسرائيلي موقعا داخل مبنى تابع لحماس كان بداخله أكثر من 20 مسلحا.

وخلال الليل، قصفت طائرة مقاتلة موجهة أيضا منطقة جامعة الأزهر، حيث حددت قوات الجيش الإسرائيلي مكان من قالت إنهم "إرهابيين" مسلحين وموقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات.

وفي الأيام القليلة الماضية، يقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أكثر من 600 "هدف إرهابي"، بما في ذلك مستودعات أسلحة، وعشرات من مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، ومخابئ ومواقع انطلاق تستخدمها حماس.

وتقدمت القوات الإسرائيلية أكثر من 3 كيلومترات داخل غزة في عملياتها البرية الموسعة، وفقاً لتحليل لـCNN.

وأعلنت إسرائيل خلال نهاية الأسبوع أنها دخلت "المرحلة الثانية" من حربها ضد حماس وقالت، الأحد، إن عمليتها البرية في غزة ستُكثف، بعد أسابيع من الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل مستعدة لحرب "طويلة وصعبة"، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استئصال و"تدمير" حركة حماس بعد هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين.