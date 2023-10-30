دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، عن إعلان المسؤولين الأمريكيين، بأن المصالح الأمريكية تعرضت لهجمات في العراق وسوريا، قائلا إن دعم التوتر في المنطقة سيؤدي إلى ردود فعل، حسبما نقلت عنه وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي مخاطبا الأمريكيين: "أنتم تحصدون ما زرعتم، ودعم التوتر في المنطقة سيؤدي إلى ردود أفعال، وهذه مسألة أعلنا عنها مرات عديدة في مواقفنا ورسائلنا الرسمية"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "هذه هي طبيعة السلوك الأمريكي، وحقيقة قولهم إنهم تعرضوا لهجوم في بعض دول المنطقة، هو رد فعل على دعمهم غير المشروط لإسرائيل، وبالطبع سياساتهم الخاطئة في المنطقة، ونأمل أن يقوموا بتصحيح هذه السياسات"، طبقا للوكالة الإيرانية.

وعن احتمال دخول حزب الله الحرب ضد إسرائيل، قال كنعاني: "أنا أيضاً أنتظر خطاب السيد نصرالله"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، بحسب (إرنا).

والأحد، أظهر فيديو قصير مدته 12 ثانية، حسن نصرالله وهو يمر أمام لافتة عليها شعار حزب الله، قبل أن ينظر سريعًا إلى اللافتة ويواصل سيره، وهو ما أثار تكهنات، لعدم ظهوره علنا منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في إسرائيل، ورد إسرائيل على الحركة وقصفها على قطاع غزة.