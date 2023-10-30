نشر الأحد ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2023

مسؤول قطري لـCNN: اهتمامنا الرئيسي الآن هو إعادة الرهائن إلى عائلاتهم

أطفال دون آباء وفيضان من الجرحى.. قصص لضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة

(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هغاري، الأحد، إن عدد الرهائن الذين يُعتقد أن حماس تحتجزهم في غزة يصل إلى 239.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال هغاري أيضًا إن القوات الإسرائيلية ستلاحق زعيم حماس يحيى السنوار – وهو أعلى قيادي في حماس يتمركز في غزة، وليس خارج القطاع – حتى الوصول إليه.

وأضاف هغاري أن العملية البرية الإسرائيلية داخل غزة مستمرة وستتكثف.

وإلى جانب العملية البرية، قال هغاري إن الجيش الإسرائيلي يواصل الضربات الجوية من أجل تأمين أنشطة القوات البرية وتدمير أهداف حماس.