الدوحة، قطر (CNN)-- تسعى دولة الإمارات إلى الحصول على قرار ملزم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل "هدنة إنسانية فورية" للقتال في غزة، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لشبكة CNN، الأحد.

وقالت المصادر نفسها إن مسودة نص القرار تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية” ومزيد من "الهدنات الإنسانية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة إنسانية.

والإمارات هي الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الأمن الدولي.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الأمن، الاثنين، اجتماعًا مقررًا بعد الظهر لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية". ومن غير الواضح ما إذا كان هذا منفصلاً عن الاجتماع الطارئ بشأن الغزو البري الإسرائيلي لغزة، الذي طلبت الإمارات عقده.

ويأتي الاجتماع الطارئ بعد أن صوتت 120 دولة، الجمعة، لصالح قرار للأمم المتحدة، قدمه الأردن، يدعو إلى "هدنة إنسانية مستدامة" في غزة. وكانت الولايات المتحدة واحدة من 14 دولة صوتت ضد القرار، مع امتناع 45 دولة عن التصويت.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).