في ظل أزمة الكهرباء.. ما مصادر إمدادات الكهرباء في قطاع غزة؟

(CNN) -- تؤثر أزمة الوقود في غزة على قدرتها على توليد الطاقة، والتي كانت غير كافية بالفعل قبل الحصار.

المصادر الرئيسية للكهرباء في غزة هي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في دير البلح ومن الخطوط الإسرائيلية، التي تشكل ما يقرب من ثلثي إمدادات الطاقة في غزة.

ونفد الوقود من محطة توليد الكهرباء منذ أسبوعين، واضطرت البلاد إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية للحصول على الكهرباء. كما انقطعت الكهرباء الأخرى عن إسرائيل مساء يوم الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

يعتمد القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلا مربعا، والذي تحاصره إسرائيل منذ عام 2007، بشكل كبير على الوقود والكهرباء المستوردين لتشغيل جميع خدماته.

تذهب غالبية واردات الوقود في غزة إلى تشغيل محطة توليد الكهرباء، التي ساعدت قطر في تمويلها منذ أواخر عام 2018، مما أدى إلى زيادة إمدادات الوقود من 30 مليون لتر في عام 2018 إلى أكثر من 130 مليون لتر سنويًا حتى عام 2022.