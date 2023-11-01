(CNN)-- قالت قناة الجزيرة القطرية، إن أحد موظفيها فقد 19 فردا من عائلته في الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، الثلاثاء.

وأدانت الشبكة الإخبارية، في بيان لها، ما وصفته بـ”القصف الإسرائيلي البشع والعشوائي” الذي أدى إلى مقتل 19 فردا من عائلة مهندس الأقمار الصناعية، محمد أبو القمصان.

وفقد القمصان والده وشقيقتيه وثمانية من أبناء وبنات إخوته وشقيقه وزوجة أخيه وأطفالهم الأربعة وزوجة أخيه وعمه في التفجير الذي وصفته الجزيرة بأنه "عمل لا يغتفر"، مناشدة المجتمع الدولي معالجة "الظلم بأقصى سرعة" الذي تعرضت له عائلة القمصان والمدنيين الآخرين في غزة.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان شمال قطاع غزة عن مقتل عدد كبير من الأشخاص، الثلاثاء، وخلفت أضرارا كارثية، وفقا لشهود عيان ومسعفين في القطاع.

وادعى المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، أن الغارة كانت تستهدف قائدًا في حماس مختبئًا في مخبأ تحت الأرض وأنه عندما انهار المجمع يحتمل أنه أدى لانهار المباني القريبة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 31 صحفيا على الأقل قتلوا في الصراع بين إسرائيل وغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. ومن بينهم 26 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليين ولبناني واحد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.