"نُعلم أطفالنا ليتمكنوا من إطعام أنفسهم إذا قُتلنا".. صحفي CNN ينقل ما يحدث مع عائلته بغزة

ما هي التحديات التي ستواجه الجيش الإسرائيلي في أنفاق حماس؟ محلل عسكري يوضح

القدس (CNN)-- تسبب انفجار هائل في مخيم للاجئين في شمال قطاع غزة في وقوع العديد من الضحايا، وفقا للسلطات في غزة التي تسيطر عليها حركة "حماس"، التي ألقت باللوم على الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة أن "20 منزلا دُمر بالكامل جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مخيم جباليا المكتظ بالسكان".

وقال مدير المستشفى الإندونيسي، الدكتور عاطف الكحلوت، لـCNN، إن "مئات" القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفى. وأضاف أن "الكثيرين ما زالوا تحت الأنقاض".

وقال الدكتور محمد الرن من المستشفى الإندونيسي، أحد أكبر المستشفيات في غزة، الذي استقبل العديد من المصابين جراء الغارة: "ما ترونه هو مشهد لا يمكن لأحد أن يتخيله: شهداء جرحى، وجثث متفحمة بالمئات. المرضى والجرحى متواجدون على الأرضيات والأسرّة والممرات ومنطقة الاستقبال".

وتابع: "كل ما يمكننا فعله هو الاستمرار في استقبالهم. معظم الإصابات ناجمة عن المتفجرات وإصابات الرأس وبتر الأطراف".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على سؤال لشبكة CNN حول الانفجار.

وأظهرت صور الموقع عدة حفر كبيرة في الأرض، محاطة بأنقاض المباني المدمرة والمتضررة.