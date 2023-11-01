(CNN)-- بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته البرية الكاملة في غزة، الجمعة، حيث قام بنقل الدبابات والجرافات والمشاة ووحدات الهندسة القتالية إلى داخل القطاع.

ولكن بدلا من تحقيق أي تقدم سريع في مدينة غزة، يبدو أن القوات الإسرائيلية حتى الآن تحركت ببطء فقط نحو أكبر تجمع سكاني في القطاع.

وبالاعتماد على مقاطع الفيديو والصور من مصادر مفتوحة ورسمية، بالإضافة إلى التقارير الواردة من فرق CNN على الأرض، يبدو كما لو أن القوات الإسرائيلية عبرت الحدود في ثلاثة مواقع رئيسية.

الأول يقع في الركن الشمالي الغربي من الشريط، وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي صباح السبت، الجرافات وهي تندفع عبر الرمال بالقرب من شاطئ البحر. ويمكن رؤية الثغرة في السياج الحدودي، والتي يبدو أن المركبات الإسرائيلية دخلت من خلالها إلى غزة.

ولكن هناك أيضًا أدلة على وجود قوات إسرائيلية قريبة من البحر جنوبًا من هذا الموقع، ويوم الأحد، أظهر مقطع فيديو تم تداوله جنودًا إسرائيليين يلوحون بعلم من سطح فندق، تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة CNN في حي العطاطرة، والذي يقع على بعد حوالي ميلين جنوب السياج المحيط.

يوم الثلاثاء، أظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي جنودا في عمق القطاع، إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، وهو ما يضعهم على بعد ثلاثة أميال فقط أو نحو ذلك من وسط مدينة غزة.

النقطة الثانية التي يبدو أن القوات الإسرائيلية دخلت منها غزة هي من الزاوية الشمالية الشرقية للقطاع بالقرب من بلدة بيت حانون، بحسب لقطات وصور الأقمار الصناعية. ويظهر مقطع فيديو وزعه الجيش الإسرائيلي وحددته شبكة CNN عشرات الجنود يتقدمون سيرا على الأقدام عبر التضاريس الرملية، وفي مقطع مختلف، جرافة تندفع عبر التربة الرملية لإنشاء ممر خال من العبوات الناسفة.

وتظهر مقاطع الفيديو مباني مهجورة تعرضت لأضرار جسيمة جراء الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية قبل العملية البرية. ولم يكن هناك وجود واضح في اللقطات للمدنيين أو لمقاتلي حماس، مما يشير إلى أن الناس فروا أو انسحبوا قبل وصول الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، أفاد فريق CNN على بعد ميل واحد فقط أو نحو ذلك على الجانب الإسرائيلي من الحدود أنه سمع إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة، وصباح الثلاثاء عدة انفجارات من نفس الاتجاه.

وأفاد فريق CNN أن عدد المركبات العسكرية الإسرائيلية داخل محيط المنطقة يبدو أنه يتزايد، حيث يبدو أن الجيش الإسرائيلي قام بتوسيع العملية البرية مرة أخرى.

وأخيرًا، يشير مقطع فيديو آخر، ظهر، الاثنين، إلى نقطة دخول ثالثة محتملة على بعد حوالي 10 أميال إلى الجنوب، على طول المحيط الشرقي، وأظهر الفيديو، الذي صوره الصحفي الفلسطيني المستقل يوسف الصيفي، دبابة إسرائيلية تطلق النار على سيارة على طريق صلاح الدين الرئيسي الذي يمتد على طول القطاع.

تم تحديد الموقع الجغرافي للفيديو بواسطة CNN إلى الجنوب مباشرة من تقاطع نتساريم، الذي سمي على اسم مستوطنة إسرائيلية سابقة، ومن المحتمل أن تعتبره إسرائيل موقعًا استراتيجيًا يجب الصمود فيه إذا أرادت فصل الجزء الشمالي من غزة عن الجنوب.