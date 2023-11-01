على الخريطة.. موقع مخيم جباليا وآخر تحديث لأرقام القتلى بإسرائيل وغزة

(CNN)-- أفادت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة أن 20 منزلا “دمرت بالكامل” في مخيم جباليا. وقال مدير المستشفى الدكتور عاطف الكحلوت لشبكة CNN، إن “مئات” القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة وأن العديد من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

وصف طبيب آخر “مشهدًا لا يمكن لأحد أن يتخيله” في المستشفى - فهناك “جثث متفحمة بالمئات” و“المرضى والجرحى على الأرضيات والأسرة والممرات ومنطقة الاستقبال” في أحد أكبر مستشفيات غزة، حسبما قال الدكتور محمد الران.

وقُتل ما لا يقل عن 8485 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لتحديث صدر، الثلاثاء، من وزارة الصحة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، نقلاً عن بيانات مصدرها داخل غزة التي تسيطر عليها حماس. وأضافت أن أكثر من 21 ألف شخص أصيبوا.

وذكرت الوزارة أن حوالي 73% من الوفيات هم من النساء والأطفال وكبار السن، ووسط العملية البرية الإسرائيلية، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه قتل “حوالي 50 إرهابيا من حماس” في شمال غزة، الثلاثاء.