دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نصح الأردن مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى، نظرا للاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأردنية الأربعاء.

وجاء في البيان: "حرصا من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تنصح الوزارة المواطنين الأردنيين بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى".

ونقل البيان تصريحات للناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، قال فيها إن "هذه الدعوة تأتي استنادا إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان"؟

وأكد القضاة "حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فورا على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت"، والاتصال على أرقام تضمنها البيان.

يذكر أن حالة الترقب تزداد في لبنان قبل يومين من خطاب مرتقب للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في ظل مخاوف من دخول حزب الله بشكل كامل على خط المواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.