لماذا يلعب معبر رفح الحدودي دورًا حاسمًا بالحرب في غزة؟

(CNN)-- يقع معبر رفح في شمال سيناء بمصر، وهو المعبر الحدودي الوحيد بين غزة ومصر. ويقع على طول سياج يبلغ طوله 8 أميال (12.8 كيلومترًا) يفصل غزة عن صحراء سيناء.

قبل الحرب مع حماس التي بدأت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كان لإسرائيل معبران مع غزة: معبر بيت حانون/إيريز المخصص لحركة الأشخاص، ومعبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم المخصص للبضائع. وكان كلاهما مقيدًا بشدة وتم إغلاقهما منذ بدء الحرب.

وهذا ما جعل معبر رفح مع مصر هو نقطة الدخول الوحيدة للقطاع إلى العالم الخارجي.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، عبر ما متوسطه 27 ألف شخص الحدود كل شهر اعتبارا من يوليو/حزيران من هذا العام. وكانت الحدود مفتوحة لمدة 138 يومًا وأغلقت لمدة 74 يومًا هذا العام حتى ذلك الشهر.

وتعتمد عمليات الإغلاق في كثير من الأحيان على الوضع الأمني ​​والسياسي على الأرض. وفي حين لا تملك إسرائيل سيطرة مباشرة على المعبر، فإن إغلاقات مصر غالبا ما تتزامن مع تشديد إسرائيل للقيود على غزة.

أكد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أن عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح الثلاثاء. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها استقبلت حتى الآن 217 شاحنة، لكن لم يسمح بدخول الوقود إلى غزة حتى الآن.