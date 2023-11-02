(CNN)-- زعم المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم أطلقوا بـ"نجاح طائرات بدون طيار ضد إسرائيل"، الأربعاء، بعد يوم واحد من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من إحباط هجوم للميليشيا المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم باسم قوات الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، عبر منصة "إكس": "القوات المسلحة اليمنية أطلقت خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة كبيرة من الطائرات بدون طيار على عدة أهداف"، وأضاف أنها "وصلت إلى أهدافها" داخل إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن زعم سريع، الثلاثاء، أن المتمردين الحوثيين مسؤولون عن 3 هجمات سابقة بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل لـ"دعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف المتحدث بشأن هجوم الأربعاء أن الحوثيين "يواصلون تنفيذ عملياتهم العسكرية دعما وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني".

وقال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، الخميس، إنه لا يستطيع التعليق على هذا الأمر.