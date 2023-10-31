دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وقال المتحدث باسم قوات الحوثي، في تدوينات عبر موقع إكس، الثلاثاء: "كان لا بدَ للقوات المسلحة اليمنية أن تقومَ بواجبِها بالتوكلِ على الله وانتصارًا للمظلومية التاريخيِة للشعبِ الفلسطينيِ العزيز".

وأضاف أن ذلك يأتي "استجابةً لمطالب شعبِنا اليمنيِ ومطالب الشعوب الحرة ونجدةً لأهلنِا المظلومين في غزة".

كانت إسرائيل أعلنت اعتراض صواريخ في نطاق البحر الأحمر. في وقت قال الجيش المصري إن طائرة مسيرة مجهولة سقطت في نوبيع وأخرى في مدينة طابا، الجمعة الماضي.

حينها، قال المتحدث باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، في بيان، إن نتائج التحقيقات "في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت... بأن طائرتين موجهتين بدون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".

وأشار إلى أن مسيّرة تم استهدافها "خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة"، ونتيجة لذلك سقط حطامها فوق مدينة نوبيع، في حين سقطت الأخرى في طابا.