الخارجية الإسرائيلية ترد على إعلان الأردن عن استدعاء سفيره

مسيرات واحتجاجات تضامنية مع غزة في الأردن

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور هايات، الأربعاء، إن بلاده "تأسف لقرار الحكومة الأردنية استدعاء سفيرها للتشاور".

وأضاف هايات، عبر منصة "إكس": "دولة إسرائيل تركز على الحرب التي فرضها عليها الهجوم الإرهابي القاتل الذي شنته حماس، وهي منظمة إرهابية ذبحت 1400 إسرائيلي وخطفت 240 امرأة وطفل ورضيع وشيوخ".

وتابع أن "إسرائيل تستهدف إرهابيي حماس والبنية التحتية الإرهابية لهذه المنظمة التي تستخدم المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية".

كان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرر استدعاء سفير بلاده في إسرائيل فورا، تعبيرا عن رفض الأردن وإدانته لـ"الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة"، ووجه بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي غادر عمّان سابقا، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وجاء في البيان: "قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".

والثلاثاء، استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور، بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش إن هذه الخطوة تأتي بسبب "انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة".