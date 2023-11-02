شاهد.. وصول حصري لـCNN للاستعدادات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رد الجيش الإسرائيلي، الخميس، على اتهام إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في لبنان ببيان تمت صياغته بحذر، إذ رفض التقارير حول استخدام المادة الحارقة لإشعال الحرائق لكنه اعترف بأنه يستخدمها في بعض الظروف.

واتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بإطلاق الفوسفور الأبيض على بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، ما أدى لإصابة مدنيين.

وفي اليوم نفسه، اتهم وزير الزراعة اللبناني المؤقت عباس الحاج حسن إسرائيل بإحراق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون في جنوب لبنان باستخدام "قنابل الفوسفور الأبيض"، وقد نفى الجيش الإسرائيلي ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لـCNN إن “قذائف الستائر الدخانية التي تحتوي على الفوسفور الأبيض في الجيش الإسرائيلي ليست مخصصة أو تستخدم لإشعال النار، وأي ادعاء بأن هذه القذائف تستخدم لهذا الغرض لا أساس له من الصحة”.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه لا يستخدم هذه الأسلحة الحارقة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لكنه أضاف قائلا: "هناك بعض الاستثناءات".

وقال الجيش الإسرائيلي: "وهذا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي ويذهب إلى أبعد من ذلك".

ما هو الفوسفور الأبيض؟

إنه سلاح حارق، يُستخدم لإشعال النار في أهداف عسكرية، لكن استخدامه مقيد بموجب القانون الإنساني الدولي. إذ يُعتبر استخدامه قانونيا في بعض الحالات ولكن لا يمكن استخدامه في أو بالقرب من المناطق المدنية أو البنية التحتية المدنية.

يمكن أن يوفر الفوسفور الأبيض الإضاءة أو يخلق ستارًا من الدخان في المعركة، ولكن من المعروف أنه يحرق اللحم حتى العظام، وفقًا لتقارير سابقة لشبكة CNN.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، "يُحظر استخدام أسلحة الفوسفور الأبيض ضد أي هدف عسكري داخل تجمعات المدنيين ما لم يكن الهدف العسكري منفصلاً بوضوح عن المدنيين".

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بإطلاق الفوسفور الأبيض بشكل متكرر على لبنان منذ بدء التصعيد مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين أول، في ضوء الصراع بين حماس وإسرائيل.

ونفى الجيش الإسرائيلي بشدة الشهر الماضي، هذه الادعاءات. إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت، بيتر ليرنر، في مقابلة مع CNN: "بالتأكيد، لا... لم يستخدم الفوسفور الأبيض".

وقد وثقت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في المناطق المدنية في غزة خلال جولات سابقة من القتال هناك، ووثقت CNN هذا الاستخدام أيضا.

وشاهد فريق CNN على الأرض في جنوب لبنان حرائق وأشجار محترقة ودخانا متصاعدا في أعقاب الضربات الإسرائيلية على المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين. وقام الفريق بتصوير حقول الزيتون المهجورة خلال موسم الحصاد الجاري.