ازدياد وتيرة إطلاق الصواريخ من لبنان.. والجيش الإسرائيلي يرد

هل يتدخل حزب الله في الحرب بين إسرائيل والفصائل في غزة؟ مروان المعشّر يجيب

(CNN) – قال الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إن إطلاقات عدة من لبنان باتجاه إسرائيل حدثت وأن الجيش الإسرائيلي يرد عليها.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال الساعة الماضية، تم تحديد عدد من الإطلاقات من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وكرد على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي حاليا سلسلة من الغارات على أهداف تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان".

وأفاد مراسل CNN في شمال إسرائيل، جيم سكيوتو، بوجود ارتفاع واضح في وتيرة إطلاق الصواريخ من لبنان في الساعة الأخيرة، مضيفًا "لقد رأينا وسمعنا القبة الحديدية تشتبك مع اثنين منها (الصواريخ)".

وأشار مراسل CNN إلى أن عدة مناطق في حالة تأهب في شمال إسرائيل، بما في ذلك المنارة وكريات شمونة وصفد.

في غضون ذلك، أصدر حزب الله بياناً قال فيه إنه ضرب ثكنة عسكرية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بطائرتين بدون طيار، مدعياً أنه أطلق "ضربات مباشرة داخل الثكنات".

كما أفادت مصادر في جنوب لبنان تحدثت إلى مراسل CNN، بن ويدمان، ووسائل إعلام محلية في لبنان، بوجود تصاعد في تبادل إطلاق النار على طول المنطقة الحدودية في الساعات الأخيرة.