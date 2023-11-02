(CNN)-- قتلت الغارة الجوية الإسرائيلية التي هزت مخيم جباليا للاجئين في غزة، الأربعاء، ما لا يقل عن 80 شخصا، وفقا لمسؤول في مستشفى محلي.

وقال الدكتور عاطف الكحلوت، مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، لشبكة CNN، الأربعاء إن ما لا يقل عن 80 جثة وصلت إلى المستشفى بعد الغارة، وأنه يجري انتشال المزيد من تحت الأنقاض.

وأضاف أن غالبية الضحايا كانوا من النساء والأطفال وأن مئات آخرين أصيبوا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء أن الانفجار الذي وقع في حي الفلوجة بمخيم جباليا للاجئين كان نتيجة غارة جوية. وجاء في البيان أنه تم القضاء على إرهابيي حماس في الغارة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الانفجار أضرارا كارثية تحيط بحفرة عميقة في الحي. وشوهد الناس وهم يحفرون بين الأنقاض بحثا عن الجثث.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على جباليا، الثلاثاء، في منطقة قريبة من الفلوجة. وقال مسعفون إن هناك مئات الضحايا.