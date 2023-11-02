قصف مخيم جباليا.. شاهد عيان لـCNN: كان بمثابة "نهاية العالم" والأشلاء "في كل مكان"

(CNN)-- أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن قلقها من أن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وقالت المفوضية، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي أعقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

ويأتي بيان الأمم المتحدة بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أن الانفجار الذي وقع في حي الفلوجة بمخيم جباليا للاجئين يوم الأربعاء كان بسبب غارة جوية، في أعقاب غارة جوية، الثلاثاء.

واستهدفت الغارتان الجويتان حركة "حماس"، بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي قال، في بيان، الأربعاء، إن طائراته "قصفت مجمع قيادة وسيطرة لحماس في جباليا"، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيي حماس في الغارة".