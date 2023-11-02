(CNN)-- ذكرت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن الاستخبارات الأمريكية ترى، في الوقت الحالي، أن إيران ووكلاءها يعكفون على دراسة حجم استجابتهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لتجنب الصراع المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة مع مواصلة تكبيد أعدائهم تكاليف باهظة.

لكن الولايات المتحدة تدرك تماما أن إيران لا تتمتع بسيطرة كاملة على مظلة وكلائها، وخاصة على حزب الله اللبناني، الأكبر والأكثر قدرة بين الجماعات المختلفة.

حزب الله حليف لحماس، الجماعة التي هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين أول، وقد صور نفسه منذ فترة طويلة على أنه يقاتل ضد إسرائيل، وينتاب المسؤولين الأمريكيين قلق من أن السياسات الداخلية للحزب قد تتسبب في تصعيد حزب الله للتوترات.

كما أن الولايات المتحدة لا تملك دائمًا رؤية كاملة حول الاتصالات بين إيران ووكلائها المختلفين، وفقًا لمصادر مطلعة على أوساط الاستخبارات الأمريكية في المنطقة.

وقال جوناثان بانيكوف، المحلل الاستخباراتي الكبير السابق المتخصص في المنطقة: "المشكلة هي أن الوكلاء لا يحترمون طهران بشكل متساوٍ، فجمعهم معًا خطأ".

وتابع بانيكوف: "والسؤال هو: إذا كانت حماس تبدو بالفعل وكأنها في ورطة، فهل سيتفق حزب الله وإيران على قيام حزب الله بشن هجوم واسع النطاق لإنقاذ حماس أم أنهما سيختلفان؟ لا أعتقد أننا نعرف ذلك بعد".

وقال مسؤول أمريكي، تحدث لشبكة CNN ورفض الكشف عن هويته، إن طهران تعلم أنه إذا قام حزب الله بتصعيد الصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يُثير هجمات مضادة مباشرة ضد إيران قد تكون مدمرة لها.

وأشار المسؤول إلى أن الهجمات ذات المستوى الأدنى التي شنتها مجموعات مختلفة بالوكالة ضد إسرائيل والولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى قيام الولايات المتحدة بنشر أصول عسكرية كبيرة في المنطقة، وأجبرت إسرائيل على نشر قواتها وذخائرها، وسمحت بأن يُنظر إلى إيران على أنها "تفعل شيئا ما" بشأن مقتل الفلسطينيين في غزة مع تجنب الصراع المباشر.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أنها إستراتيجية منسقة. إذا دأب الجنرال الإيراني المسؤول عن إدارة شبكة الوكلاء الإيرانيين على الدخول والخروج من بيروت منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، حيث عقد اجتماعات مع أعضاء حزب الله وحماس وغيرها من الجماعات المدعومة من إيران، التي تعتبر نفسها جزءاً من "محور المقاومة" ضد إسرائيل.

لكن هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية بطريقة قد تتسبب في انتشار الصراع حتى لو لم يكن أي من الأطراف يريد ذلك، وفقا لتحذيرات العديد من المسؤولين الأمريكيين.

وحذر كبار المسؤولين في إدارة بايدن بشكل متكرر وعلني إيران ووكلاءها من تصعيد الصراع. إذ قال بايدن في الأيام التي تلت الهجوم إن رسالته لإيران وحزب الله بشان التدخل في الصراع كانت: "لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا".