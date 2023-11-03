دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر التفاعل على مقابلة الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف مع الإعلامي بيرس مورغان وما قاله بتعليقاته حول الأوضاع في إسرائيل وغزة.

وتداول نشطاء مقطعا من مقابلة باسم يوسف تحدث فيها عن زيت الزيتون الذي تطلبه زوجته من الضفة الغربية، حيث عرض زجاجة زيت خلال المقابلة قائلا: "هذا زيت زيتون من الضفة الغربية، أنا أذهب إلى الأردن كثيرا وزوجتي تطلب زيت الزيتون من الضفة الغربية، هو أفضل زيت على الإطلاق وأشجار الزيتون تعيش لنحو 600 سنة وتتوارث من جيل إلى آخر وهي بمثابة إرث عائلي.."

وكان باسم يوسف قد نشر مقطع فيديو كوميدي يسخر فيه من موقف استمرار سقوط سماعة الأذن التي كان يرتديها خلال المقابلة أجراها ويظهر في مقطع الفيديو الساخر المُمنتج دخول شخصية تطلق من عينيها شعاعا صوب أذن باسم يوسف وكأنها تقوم بإسقاط السماعة عن قصد ليعلق باسم يوسف قائلا إنه مقطع فيديو "يفضح" تدخلات مورغان "المشبوهة" في محالة لإسكاته.

وكان باسم يوسف قد أثار تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريحات التي أدلى بها خلال المقابلة بجزئها الثاني مع مرغان ورده على سؤال "لما لا تستقبل مصر الفلسطينيين في سيناء"، حيث قال هذا ما تريده إسرائيل بالضبط وهذا ما سيشعل الحرب العالمية الثالثة هذا هو أسوأ حل، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم وفجأة تأخذوها، لماذا؟ بشكل أساسي هم (الفلسطينيون) يطردون من منازلهم والآن دولة أخرى عليها أخذهم؟.."

وتابع قائلا: "هل ترى ما سيحدث؟ تخيل هذا -ولأن المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا علانية عن الموضوع ولماذا لا يغادرون فقط إلى سيناء؟- هل تعلم ما سيحدث؟ هؤلاء سيدفعون إلى سيناء ومليونا شخص يعيشون في مخيم للاجئين ماذا تتوقع أن يحصل؟ اضطرابات فوضى وبعد سنوات قليلة سيأتي الإعلام الغربي بكاميراتهم ويقول أنظروا إلى هؤلاء العرب يقتلون بعضهم من الجيد أن إسرائيل تخلصت منهم وبعدها سيذهبون إلى الضفة الغربية وفجأة 3.5 مليون شخص يدفعون إلى الأردن.."

وأضاف: "الفكرة بمجملها ولماذا لا يأخذهم الأردن ولماذا لا تأخذهم مصر، نفس السؤال.. أوروبا لديها 44 دولة لماذا لا يأخذون إسرائيل؟ بأمريكا هناك 50 ولاية لماذا لا يعطونهم فلوريدا؟.. فكرة أنكم عرب وكلكم سواء، لا، لأنه ماذا سيحصل بعدها؟ ستنتقل إسرائيل إلى الأردن وتقول أيها السعوديون لماذا لا تأخذوا الأردنيين، هذا ليس حلا.."