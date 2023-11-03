صورة أرشيفية لمحطة وقود في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أسعار البنزين بأنواعه اعتبارا من صباح الجمعة، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير، وفقا لصحيفة "الأهرام".

وقالت "الأهرام" إن الجريدة الرسمية نشرت قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديد أسعار البنزين بأنواعه اعتبارا من الجمعة.

وأضافت أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار (ليظل ثمنه 8.25 جنيه للتر) واكتفى بالبنزين حرصا على محدودي الدخل، ووجه السيسي بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%".

ووفقا للجريدة الرسمية فإن أسعار الجديدة جاءت كالتالي:

• تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 1000 قرش(10 جنيهات).

• تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا (11.50 جنيه) شامل الضريبة على القمية المضافة.

• تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا (12.50 جنيه) شامل الضريبة على القيمة المضافة.