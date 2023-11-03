دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عضو جماعة الحوثي في اليمن، محد البخيتي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته المملكة العربية السعودية السماح للصواريخ التي تطلقها الجماعة بالوصول إلى إسرائيل على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة للحوثي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "إلى اخواننا في بلاد الحرمين الشريفين، إن إصرار حكومتكم على التعاون مع الامريكي والاسرائيلي للتصدي لضرباتنا الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني رغم كل التطمينات التي قدمناها لها لا يشرفكم، خصوصا وانكم تشاهدون ما يحصل لإخواننا في غزة وتقرأون قوله تعالى (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا).. إن اغراء أمريكا لحكومتكم بوضعها تحت الحماية المباشرة إنما هو فخ لتوريطها في حرب وشيكة وخاسرة هي في غنى عنها، وهذا لا يعفيكم من القيام بمسؤولياتكم الجهادية إلى جانبنا افرادا وجماعات حتى ولو لم يبقى فيكم إلا مؤمن واحد (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا)".

ويُذكر أن لمتحدث باسم قوات جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، أعلن قبل أيام قليلة إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، قبل أن يورد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بمنصة أكس، أن "منظومة الحيتس (السهم) الدفاعية الإسرائيلية ومقاتلات سلاح الجو تعترض ثلاثة صواريخ بعيد المدى ومسيرات أطلقها جماعة الحوثي الإرهابية اليمنية الموالية لإيران والتي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث".

وأضاف الحساب حينها أنه "تم اعتراض كافة هذه التهديدات خارج الأراضي الإسرائيلية ودون وقوع إصابات"، مُشيرًا إلى أن "الجهات الأمنية الإسرائيلية تدرس حاليًا طريقة الرد على هذا الاعتداء".