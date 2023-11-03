تحديث مباشر.. جيش إسرائيل يعلن مقتل 4 جنود لترتفع الحصيلة لـ23 قتيلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخلت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يومها الـ27، صباح الجمعة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

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- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود، صباح الجمعة، وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد القتلى بين الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة إلى 23 منذ 7 أكتوبر، في حين سبق ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 338 من أفراد الخدمة العسكرية والأمنية الذين لقوا حتفهم.

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- ادعى المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الجمعة، أن إسرائيل أصبحت "عاجزة ومربكة" مع استمرار توغلها العسكري في غزة، وذلك بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، وادعى أيضًا أن الحكومة الإسرائيلية كانت "تكذب" على شعبها عندما أعربت عن قلقها بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة أثناء قصف المناطق التي قد يتم احتجازهم فيها.

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- سافر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، الجمعة، للضغط على الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بهجومها المستمر في غزة وسط إدانة دولية متزايدة وتزايد مطرد في عدد القتلى المدنيين.

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- حذر الدكتور غسان أبو ستة بتصريح لمراسلة CNN كايتلان كولينز من أن مستشفى الشفاء في غزة سيتحول إلى "مقبرة جماعية" مع نفاد الوقود، قائلا: "ما لم تتوفر الكهرباء، سيتحول هذا المستشفى إلى مقبرة جماعية، إنها بهذه السهولة، إذا لم نتمكن من إبقاء أجهزة التنفس الصناعي قيد التشغيل.. إذا لم نتمكن من إعادة مرضانا المصابين بجروح خطيرة إلى غرفة العمليات، فلن يكون هناك شيء في هذا المكان سوى أن نأتي ونموت".