سوليفان لـCNN: نتنياهو مسؤول عن وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

لماذا يفضل نتنياهو التعامل مع حماس بدلًا من السلطة الفلسطينية؟

(CNN) -- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن حكومته تعارض أي وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ما لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته ستواصل منع دخول الوقود إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو في تصريحات متلفزة الجمعة: "إسرائيل تعارض وقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يتضمن تحرير جميع الرهائن"، وأردف: "إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة وتعارض تحويل الأموال إليه".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من تل أبيب الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية وإخراج الرهائن “ستسهلها الهدنة الإنسانية”.

وأكد بلينكن أيضًا خلال المؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة وإسرائيل "حددتا آليات" لتوفير الوقود الذي تحتاجه المستشفيات في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه يعتقد أن حركة حماس احتجزت 241 رهينة في 7 أكتوبر/تشرين أول.

وأعلن الجيش أيضا الجمعة أن عدد قتلى الجنود الإسرائيليين في العملية البرية في غزة وصل إلى 25.