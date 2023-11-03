(CNN)-- حذرت نورة الكعبي، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، من أن الجماعات المتطرفة يمكن أن "تستغل" الصراع في إسرائيل وغزة، وتتسبب في المزيد من العنف الإقليمي.

وقال الكعبي أمام مؤتمر السياسة العالمية في أبوظبي، الجمعة: "بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب، لا يمكننا تجاهل السياق الأوسع، مع ضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان".

وأضافت أن "خطر امتداد العنف إقليميا والمزيد من التصعيد حقيقي، وكذلك خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز الأيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف".

وأوضحت الوزيرة الإماراتية أن "الدبلوماسية القوية والتعاون بيننا" من طرق المساعدة في معالجة هذا التصعيد الإقليمي.

وقالت نورة الكعبي أيضا إننا "نعمل بلا هوادة من أجل التوصل إلى وقف إنساني فوري وكامل لإطلاق النار، حتى يمكن إيصال المساعدات المُنقذة للحياة إلى قطاع غزة. ويجب القيام بكل جهد لحماية المدنيين".