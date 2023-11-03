مسؤول بفتح لـCNN: ما يحدث في غزة "تطهير عرقي" والصراع "لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الكراهية"

(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل بشكل متزايد من أنه سيصبح من الصعب عليها تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

وبحسب المصادر، أكد بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذين غادروا، الخميس، إلى إسرائيل برسالة حول حماية أرواح المدنيين، على هذه القضية صراحة في المحادثات الخاصة الأخيرة مع الإسرائيليين، وأخبروهم أن تآكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجية وخيمة لعمليات الجيش الإسرائيلي ضد حركة "حماس".

وخلف الكواليس، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضا أن الوقت المتاح لإسرائيل محدود لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على "حماس" في عمليتها الحالية قبل أن تصل الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر في صفوف المدنيين والدعوات إلى وقف إطلاق النار إلى نقطة التحول، وفقا للمصادر.

ذكرت المصادر، لـCNN، أن هناك اعتراف داخل الإدارة الأمريكية بأن تلك اللحظة قد تأتي بسرعة: ويعتقد بعض المستشارين المقربين لبايدن أنه لم يتبق سوى أسابيع، وليس أشهر، قبل أن يصبح رفض الضغوط على الإدارة الأمريكية للدعوة علنا لوقف إطلاق النار أمرا لا يمكن الدفاع عنه.

ولم تظهر أي مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي يتباطأ، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه يحاصر مدينة غزة و"يعمق" عملياته هناك.

وشهدت شبكة CNN سماء شمال غزة مضاءة بالقنابل المضيئة والانفجارات مع اشتداد القصف في وقت متأخر من ليلة الخميس.

وقال مصدران لشبكة CNN، إن ما أثار استياء بايدن وفريق الأمن القومي بشكل خاص هو الغارات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع التي استهدفت مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، مما أدى إلى ظهور مشاهد قاتمة من الدمار والوفيات على نطاق واسع، وقال أحد المصادر إن الرئيس(بايدن) "لم يعجبه هذا على الإطلاق".

وذكر أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية: "المشكلة بالنسبة لإسرائيل هي أن الانتقادات أصبحت أعلى، ليس فقط بين منتقديها، ولكن من أفضل أصدقائها".

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس أن الغارة كانت تستهدف قائدًا في "حماس" كان مختبئا في مخبأ تحت الأرض، وأنه عندما انهار المجمع من المحتمل أن تكون المباني القريبة قد انهارت.

وبالفعل، أغلقت الاحتجاجات الشوارع في العواصم الغربية، بل وأعاقت حملة خاصة لجمع التبرعات حضرها بايدن يوم الأربعاء في مينيسوتا، وصرخت أحد الحضور: "باعتباري حاخامة، أحتاج منك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن".

ورد بايدن بتوجيه دعوة صريحة إلى وقف القتال: "أعتقد أننا بحاجة إلى وقفة"، مضيفا لاحقاً عندما ضغطت عليه المتظاهرة: "الوقفة تعني إعطاء الوقت لإخراج السجناء".

ويصر المسؤولون على أن بايدن لم يضع أي خطوط حمراء لإسرائيل.

وحتى هذه اللحظة، بذل البيت الأبيض جهودا كبيرة لتجنب الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بحجة أن القيام بذلك لن يساعد إلا "حماس" من خلال منحها الوقت لإعادة تجميع صفوفها والتخطيط لعمليات مستقبلية.

وأخبر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صور للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض يمكن أن تبدأ في تضييق قدرة إسرائيل على المضي قدما في عمليتها الحالية، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.

وفي محادثاته مع نتنياهو، حذر بايدن من أن المجتمع الدولي سيحكم على إسرائيل بقسوة إذا لم تتخذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية بشكل كبير وتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.

ولا يقتصر ذلك على عملية الجيش الإسرائيلي في غزة فقط: ففي مكالمة هاتفية مع نتنياهو يوم الأحد، أخبر بايدن رئيس الوزراء أنه يشعر بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وشدد على أن الهجمات يجب أن تتوقف، وفقا لمصدر مطلع على المحادثة.

كما كثف بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي دعواتهم لوقف القتال لأسباب إنسانية للسماح للرهائن الذين تحتجزهم "حماس" بالخروج من غزة وتدفق المساعدات.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تعد فترات التوقف هذه، التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها مختلفة تماما عن وقف إطلاق النار ومحلية النطاق ومحدودة المدة، هي واحدة من عدة قضايا محددة ضغط كبار المسؤولين الأمريكيين على إسرائيل بشأنها في الأيام الأخيرة مع تصاعد الغضب بشأن معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وتشمل الأمور الأخرى الحفاظ على الاتصال الهاتفي والإنترنت في القطاع، والسماح بدخول الوقود والمياه إلى غزة والحد من العنف المتصاعد في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك إمدادات وقود في غزة تحت سيطرة حركة حماس، ولا يتم توزيعها لأغراض إنسانية، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وخلال مكالماتهما الهاتفية العشر، ضغط بايدن على نتنياهو بشأن نقاط وبنود عمل محددة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات المسموح بها إلى غزة بشكل كبير، وتسهيل مغادرة الرعايا الأجانب من غزة والحد من عنف المستوطنين المتطرفين مرة أخرى.

وقال بلينكن، الذي غادر يوم الخميس لزيارة إسرائيل، إنه يعتزم مناقشة "الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة".

وأضاف أمام طائرته في قاعدة أندروز المشتركة: "لن أخوض في التفاصيل هنا، لكن الأمر مدرج على جدول الأعمال إلى حد كبير، فعندما أرى طفلا فلسطينيا، صبيا أو فتاة، يتم انتشاله من تحت أنقاض مبنى منهار، فإن ذلك يصيبني بالصدمة بقدر ما أرى طفلا في إسرائيل أو في أي مكان آخر"، وتابع: "لذلك، هذا شيء علينا التزام بالرد عليه، وسنفعل ذلك".

وردا على سؤال من قبل شبكة CNN عما إذا كانت إسرائيل قد أظهرت ضبط النفس في هجومها على غزة، لم يقدم بلينكن إجابة بنعم أو لا، وأكد بدلا من ذلك أن لـ"إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ومسؤولية القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين".

وتبنى ديمقراطيون آخرون قريبون من البيت الأبيض بشكل متزايد لهجة مختلفة وأكثر صرامة، فقد قال السيناتور كريس مورفي من ولاية كونيتيكت في بيان يوم الخميس: "لقد حان الوقت لكي يدرك أصدقاء إسرائيل أن النهج الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه من المرجح أن يحقق هدف إنهاء التهديد الذي تشكله حماس، وأحث إسرائيل على إعادة النظر على الفور في نهجها".

ويعتقد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إسرائيل تضرب أهدافاً مشروعة لـ"حماس"، بما في ذلك بعض كبار القادة. ومع تزايد التساؤلات حول مدى تأثير الولايات المتحدة على عملية صنع القرار الإسرائيلية، هناك شعور بأن إسرائيل قامت بتعديل استراتيجيتها في غزوها البري بناء على نصيحة المسؤولين العسكريين الأمريكيين، كما قال المسؤولون.

وقال مسؤولون دفاعيون إن أوستن كان مباشرا للغاية في محادثاته شبه اليومية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وضغط عليه للحصول على تفاصيل حول أهداف إسرائيل في غزة، وأكد مجددا مدى أهمية أن ينظر المجتمع الدولي إلى إسرائيل على أنها تعمل على حماية المدنيين.

وشدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال سي كيو براون على حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وذلك في اتصاله الهاتفي هذا الأسبوع مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال هرتسي هاليفي.

وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل ستجري تحليلها الخاص لتكلفة وفوائد الضربات، وهو حساب تأثر بشدة بهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي حين أن الولايات المتحدة قد تجري تحليلاتها الخاصة بشكل مختلف، فإن إدارة بايدن تؤكد أن هذه هي الحرب التي يجب على إسرائيل خوضها وأنها ستتخذ قراراتها النهائية.

ومع ذلك، فإن المسؤولين يشعرون بالقلق من أن الضربات تتسبب في عدد غير متناسب من الضحايا المدنيين وقد نقلوا ذلك إلى الإسرائيليين، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN.

وكذلك يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق إزاء عدم دخول الوقود إلى غزة لأغراض إنسانية، ويعتزم بلينكن إثارة هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين يوم الجمعة، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

وقال مسؤولون إن قضية الوقود أثيرت على مستويات رفيعة في الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى جانب مخاوف إنسانية أخرى.

وفي حين وافقت إسرائيل مؤخراً على السماح لمزيد من شاحنات المساعدات بعبور الحدود إلى غزة، إلا أن الأمر تطلب حملة ضغط متواصلة من الولايات المتحدة لإيصالها إلى هناك.

وفي البيت الأبيض، الاثنين، ظهرت الخلافات الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس"، فبعد أيام من سحب تشيلي سفيرها لدى إسرائيل بسبب "انتهاكات القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة"، جلس الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش مع بايدن في المكتب البيضاوي.

وبينما تم وصف الاجتماع بأنه "يركز على التعاون الاقتصادي وتغير المناخ والهجرة"، كان من المتوقع أيضا أن تندلع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وعندما سُئل بوريتش مع بدء الاجتماع عما إذا كان يعتزم إثارة مخاوفه بشأن إسرائيل، أجاب برأسه بـ"نعم".