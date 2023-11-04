بلينكن من عمان: واشنطن ترفض وقف إطلاق النار في غزة لأنه يخدم حماس

شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

(CNN)-- شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، على معارضة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن وجهة نظر الولايات المتحدة هي أن وقف إطلاق النار الآن، سيجعل حماس قادرة على إعادة تجميع صفوفها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

وأضاف بلينكن أن "مقاومة الولايات المتحدة لدعوات وقف إطلاق النار وضعتها على خلاف مع شركائها العرب، بما في ذلك وزراء الخارجية العرب الذين التقى بهم في عمان، السبت".

وبدلا من ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي مرة أخرى على دعم الولايات المتحدة لـ"الهدنات الإنسانية"، وهو المقترح الذي رفضه المسؤولون الإسرائيليون.

وقال بلينكن إنه ونظراءه العرب في عمان: "اتفقوا جميعا على أهمية استخدام نفوذنا وقدراتنا لردع أي دولة أو جهة غير حكومية، من فتح جبهة أخرى في هذا الصراع".

وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي في عمان مع نظيريه المصري والأردني: "طوال هذا الصراع، لعبت الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه دورًا أساسيًا في منع انتشاره".

وقال بلينكن إن الوزراء تحدثوا عن ضرورة تسريع المساعدات إلى غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين وسط تزايد هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأطلع الوزير الأمريكي نظراءه العرب على محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين، الجمعة، حيث قال إنه "أكد على ضرورة وقف التحريض والعنف المتطرف ومحاسبة الجناة".