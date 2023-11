دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تحليل CNN: "لماذا لن يخوض ’حزب الله‘ حربا ضد إسرائيل في الوقت الحالي؟"، وذلك بعد خطاب الأمين العام، للحزي، حسن نصرالله، الجمعة.

وقال ساويرس في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الإجابة سهلة: إيران لا تريد حرب مع امريكا خلال هذه الإدارة الفاشلة التي استكملت خطة اوباما واعطتهم المليارات و سمحت لهم باستكمال مخططهم النووي ولا ايران تريد هذه الحرب مع هذه الإدارة الصديقة او العبيطة وبالتالي لا يستطيع حزب الله أن يخالف اوامره ويخاطر بخسارة احتلال لبنان".

وفي تدوينة منفصلة علق ساويرس على سؤال حول الخيارات المطروحة أمام سكان غزة، قائلا: "المسألة سهلةً لو حماس عملت هذه العملية العبقرية التي أعادة القضية الفلسطينية الي الحياة بأن خطفت فقط الجنود الإسرائيليين ولم تخطف او تقتل نساء و اطفال وعجائز لكنا حييناها و افتخرنا بها، لكن هذا لم يحدث وكان خطأ وكذلك تعدى إسرائيل واغتصاب المستوطنين للأراضي الفلسطينية خطأ وظلم وإجرام لكن لا يعالج بنفس الخطأ Two wrongs don’t do right و الله أعلم".

وكان نصرالله قد أكد، الجمعة، أن كل الاحتمالات على الجبهة اللبنانية مفتوحة و"كل الخيارات مطروحة"، وأشار إلى أن عملية "طوفان الأقصى" كانت "صناعة فلسطينية"، وذلك في كلمته الأولى منذ اندلاع الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 7 أكتوبر/تشرين أول.