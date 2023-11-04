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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، الموقف العربي الموحد الذي وصفه بأنه "لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة" والذي سيتم نقله لوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن الذي يزور المنطقة.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث المصري، على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيه: "وزراء خارجية (مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وفلسطين) يجتمعون في عَمّان اليوم…. موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية (أمريكا)… ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية/ أولوية دخول المساعدات/ لا للتهجير/ إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

واجتمع بلينكن مع رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، في العاصمة الأردنية، عمان، السبت، في إطار زيارته الثالثة إلى المنطقة منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق والتقى بلينكن، الجمعة، بمسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.