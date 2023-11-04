تحديث مباشر: عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى الشفاء في غزة

أمريكي كان عالقًا في غزة يروي الرعب الذي عاشه مع عائلته في ظل الحرب

(CNN)-- دخلت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يومها الـ28، صباح السبت، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

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- أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي تقول السلطات الصحية التي تديرها حركة حماس، إنه أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 50 آخرين.

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- وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، شعر "بالفزع" من الغارة الإسرائيلية على قافلة سيارات الإسعاف في غزة، قائلا إن "صور الجثث الملقاة في الشارع خارج المستشفى مروعة، ولا أنسى الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس في إسرائيل وعمليات القتل والتشويه والاختطاف، بما في ذلك النساء والأطفال، جميع الرهائن محتجزون في إسرائيل". ويجب إطلاق سراح غزة فورا ودون قيد أو شرط".

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- الهندوراس تنضم للدول التي استدعت سفراءها من إسرائيل بظل الأوضاع في قطاع غزة.

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- تقترب القوات البرية الإسرائيلية من مدينة غزة، أكبر مركز سكاني وأكثرها كثافة سكانية في القطاع الفلسطيني، حسبما تشير صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو من مصادر مفتوحة ورسمية.