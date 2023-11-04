فرنسا ستنظم "مؤتمرا إنسانيا" بشأن غزة.. وماكرون يوضح التفاصيل

أمريكي كان عالقًا في غزة يروي الرعب الذي عاشه مع عائلته في ظل الحرب

(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن بلاده ستنظم "مؤتمرا إنسانيا" بشأن توفير المساعدات إلى غزة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني بباريس.

وأضاف ماكرون، للصحفيين، أن المؤتمر سيقام على هامش منتدى باريس للسلام، المقرر عقده بالفعل في ذلك الموعد.

وفيما يتعلق بالمسار المقبل للأزمة، ذكر الرئيس الفرنسي أنه "لا يمكن أن يكون مجرد رد عسكري نحن بحاجة إلى إعادة الانخراط في هذه القضية"، وأضاف: "علينا أن نعطي منفذا سياسيا للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني".

ودعت فرنسا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأهداف إنسانية، وإدخال المساعدات بشكل مستمر إلى غزة، حيث أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن رحلتين عسكريتين إضافيتين ستحملان مساعدات إنسانية إلى مصر للفلسطينيين في غزة.

وذكر بيان الوزارة أنه منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول، تم نقل 17 طنا من المساعدات الإنسانية جوا إلى مصر لغزة، ومن المقرر أن تقوم هاتان الرحلتان الجديدتان المقرر إجراؤهما في الأيام المقبلة بنقل 37 طنا إضافية من المساعدات الإنسانية، التي ستسلم إلى الهلال الأحمر المصري.

وتمتلك فرنسا حاليا حاملة طائرات هليكوبتر (على متنها فرق جراحية وعناية مركزة) وفرقاطتين مرافقتين منتشرتين في شرق البحر الأبيض المتوسط، مع حاملة طائرات هليكوبتر ثانية ذات قدرة طبية معززة سيتم نشرها قريبا في نفس المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات الأولى.