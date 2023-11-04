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(CNN) -- تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجهات النظر حول الوضع الحالي للصراع في الشرق الأوسط في اتصال هاتفي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، الجمعة.

وجاء في البيان: "تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم التعبير عن القلق العام إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة".

وأردف: "تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار مبكرا، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين المتضررين".

كما أبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره الإيراني بجهود موسكو من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتهدئة التوترات في منطقة النزاع.