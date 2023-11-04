مسؤول قطري لـCNN: نأمل في أن تفلح جهودنا في الإفراج عن المزيد من الرهائن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت سفارة قطر في أمريكا، مساء الجمعة، على مهاجمتها من قبل عضو بلجنة الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس النواب الأمريكي بفيديو من مقابلة لأحد أعضائها نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) وهدد فيها من التداعيات "إذا لمست شعرة واحدة" من الرهائن الأمريكيين بقبضة حماس في غزة.

وقال عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية، والتز بريس في المقابلة التي أجراها على قناة فوكس نيوز الأمريكية: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم... مفادها أنه إذا لمست شعرة رأس أمريكي، فسيشعرون جميعًا بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها".

وردت السفارة القطرية بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس، قائلة: "نستغرب قيام (لجنة الاستخبارات الأمريكية) بالترويج لمعلومات مضللة على حسابهم الرسمي، علما أن المكتب السياسي لحماس في قطر تم افتتاحه بناء على طلب أمريكي لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".

وتابعت في تدوينة منفصلة: "لا يؤدي هذا إلى نتائج عكسية لجهود قطر في المفاوضات الجارية فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا لحليف الولايات المتحدة. إن نشر هذه الروايات الكاذبة يخلق عقبات أمام جهود الوساطة البناءة".

ويذكر أن ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس الوزراء القطري، قال في مقابلة سابقة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، إن مفاوضات الرهائن القطرية مستمرة على الرغم من التصعيد على الأرض، لكن الجهود أصبحت أكثر صعوبة، مضيفا أن فريق العمل المسؤول عن التوسط في مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس "يعمل على مدار الساعة"، وأن التصعيد على الأرض يجعل الوضع "أكثر صعوبة إلى حد كبير".