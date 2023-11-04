تركيا تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل "للتشاور"

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، السبت، إن تركيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل "للتشاور"، بسبب "المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة" واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين، ورفض إسرائيل الدعوات لوقف إطلاق النار والتدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب، سعادة السيد شاكر أوزكان تورونلار، إلى أنقرة للتشاور مع الوزارة".

وكانت قد دعت القوات الإسرائيلية المدنيين مرارا وتكرارا إلى إخلاء مدينة غزة وشمال غزة والتحرك جنوبا، بحسب الجيش الإسرائيلي، في حين تكثف القوات الإسرائيلية هجماتها في المنطقة.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي مرارا أن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مجمعات المستشفيات، تُستخدم من قبل حماس.