مسؤول بفتح لـCNN: ما يحدث في غزة "تطهير عرقي" والصراع "لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الكراهية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة غير معلنة إلى العراق، الأحد، وهي محطة مهمة في جولته السريعة عبر المنطقة.

والتقى بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد لأكثر من ساعة.

كما زار السفارة الأمريكية حيث تلقى إحاطة أمنية حول التهديد الذي تتعرض له المنشآت الأمريكية.

كان مسؤولون أمريكيون كرروا تحذيراتهم من تورط أطراف أخرى في الصراع في إسرائيل. وعقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قامت الجماعات المدعومة من إيران بتصعيد الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب، الجمعة: "نحن بحاجة إلى الاستمرار في منع تصعيد هذا الصراع وانتشاره إلى مناطق أخرى ومسارح أخرى. لقد قامت الولايات المتحدة وسنواصل الرد على الهجمات التي يشنها وكلاء إيران للدفاع عن موظفينا في المنطقة، الأفراد الموجودون هنا في العراق وسوريا... سنفعل ما هو ضروري للردع والرد على أي هجمات”.

وقبل توقفه في العراق، زار بلينكن إسرائيل والأردن والضفة الغربية وقبرص. ومن العراق سيسافر إلى تركيا.

وفي حديثه للصحفيين، الأحد، قال بلينكن إن اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي كان "جيدًا" و"مثمرًا"، وأضاف أنه أوضح أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأفراد الأمريكيين غير مقبولة على الإطلاق.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إنهما ناقشا أيضًا التأكد من عدم انتشار الصراع في غزة إلى المنطقة الأوسع.