القدس (CNN)-- نظم المئات من أفراد عائلات الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مظاهرة أمام "الكرياه"- المقر العسكري للحكومة- في تل أبيب، مساء السبت، "للمطالبة باتخاذ إجراءات أكبر من قبل الحكومة، للإفراج عن الرهائن".

وقال المنظمون في بيان قبل الحدث: "هذا المساء ليس احتجاجا مناهضا للحكومة، إنه تجمع للعائلات والمجتمع الذي يرغب في رؤية مزيد من العمل للإفراج عن الرهائن".

ولا يزال أكثر من 200 رهينة محتجزين في غزة بعد الهجمات التي شنتها حماس قبل شهر تقريبا.

في غضون ذلك، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص في احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس، السبت.