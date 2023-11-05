حمد بن جاسم: هناك جهات من دول قريبة لنا تحاول التحريض على بلادي

مسؤول قطري لـCNN: نأمل في أن تفلح جهودنا في الإفراج عن المزيد من الرهائن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، السبت، إن هناك جهات وصفها بأنها "من دول قريبة لنا تحاول التحريض على بلادي في السر والعلن سواء كان عبر لقاءات تحليلية أو بواسطة تحريض جهات خارجية مستغلة الوضع الحالي في غزة".

وأضاف الشيخ حمد بن جاسم، عبر منصة "إكس": "هذا يدل على أن هؤلاء المحرضين لم يتعظوا من الماضي حتى الآن، وأن تحريضهم لن يضعف بلادي بشي".

وتابع: "للأسف فإننا نجد أن هناك من يحاول النيل من بلادنا بدلا من التركيز على محاولة وقف ما يجري في غزة من فظائع وعدم استغلاله لتكتيكات آنية، وللحديث بقية".

وتتوسط قطر ومصر بين إسرائيل والولايات المتحدة وحركة "حماس" لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.